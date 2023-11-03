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TÜBİTAK bilim söyleşileri kapsamında web2.0 destekli sitem etkinlikleri eğitimi Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev Dr. Esra Kızılay tarafından Fatma Temel Turan Bilim ve Sanat Merkezinde 7’nci sınıf öğrenci ve öğretmenlere etkileşimli ve uygulamalı olarak verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın da katıldığı eğitimde öğretmen ve öğrencilere uygulamalı olarak etkinliği gerçekleştirdi.

Altınkaynak, Yozgat eğitimine vermiş oldukları desteklerden dolayı Öğretim Görevlisi Dr. Esra Kızılay başta olmak üzere okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

“ÖĞRENCİLERİN HER ANINDA YANINDAYIZ”

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan eşliğinde Yozgat Lisesi pansiyonunda kalan öğrencileri ziyaret ederek düzenlenen arabaşı etkinliğine katıldı.

Pansiyonda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak öğrencilerin istek, talep ve önerilerini aldı.