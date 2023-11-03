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Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ’a üniversitenin son durumu, kısa, orta ve uzun vadedeki proje ve hedeflerine ilişkin bilgiler aktardı.

Ziyarette konuşan TBMM Başkan Vekili Bozdağ, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ı tebrik etmek ve yeni görevinde başarılar dilemek maksadıyla Yozgat Bozok Üniversitesi'ne geldiklerini söyledi.

Bozdağ, “Rektör Prof. Evren Yaşar’ın Türkiye’nin marka isimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek Yozgat Bozok Üniversitemizin misyon ve vizyon gelişimine değişimine dünya ve Türkiye bilim kültür hayatına çok daha önemli katkılar sunacağına inancımız tam. Bu vesile ile Prof. Dr. Evren Yaşar hocamızı tebrik diyor görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar da TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ın nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin var olan potansiyelini yerel ve ulusal dinamiklerle çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarını söyledi.