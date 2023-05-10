TSO seçiminde “Yozgat ekonomisi için değişim şart” sloganıyla yola çıkan ve önceki yönetimin Covid-19 süreci öncesinde ve sonrasında oluşan olumsuz ekonomik şartlara rağmen zam yapmadığı üyelik ücretlerine yeni Başkan Taylan Alakoç ve yönetimi yüzde 200’e varan zam yaptı.

Olumsuz ekonomik şartlara rağmen, TSO eski Başkanı Sinan Çelik ve yönetimi, maaş ve huzur hakkı gibi giderlerden tasarrufa giderek TSO’yu banka mevduat hesaplarında artı parayla yeni yönetime devretmişti. Çelik’ten görevi devralan yeni Başkan Alakoç ve yönetimi, tasarrufa gitmek yerine, geçmiş dönemlerde sayısı bir olan genel sekreter yardımcılığı kadrosuna bir yenisini daha eklenmesi oda giderlerinin artmasına neden oldu.

Başkan Alakoç ve yönetiminin, TSO’nun artan giderlerini karşılamak için çözüm aramak yerine, bu giderleri üyelerin aidatlarına zam yaparak artan giderlerin yükünü üyelerinin sırtına yüklemesi tepkileri beraberinde getirdi.

%200’E YAKIN ZAM

4 yıldan fazla süredir 6 ay için 400 lira olan üyelik ücreti, Başkan Alakoç ve yönetiminin aldığı zam kararıyla birlikte yıllık 2 bin lira olarak belirlenirken, 6 ay için 275 lira olan üyelik ücreti de yeni yapılan zamla birlikte yıllık bin 600 liraya yükseltildi.

Artan enflasyon ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir süreçten geçen esnaf, tüccar ve sanayicinin gider kalemlerinin artmasına neden olan zamlar iş dünyasında tepkilere neden oldu.

SAYDAM İÇİN

KOLTUK ÜRETİLDİ

Uzun yıllar genel sekterlik görevini yürüten ve önceki dönemde oda kasasından aldığı avanslar nedeniyle TSO ile ilişiği kesilen ve oda ile mahkemelik durumda olan eski genel sekreter Ziya Saydam’a ikinci genel sekreter yardımcılığı kadrosu açılarak görev verildi.

Alınan bu karar Yozgat kamuoyunda, “Seçim çalışmalarında yeni Başkan Alakoç’un yanında yer alan ve odayla mahkemesi süregelen Ziya Saydam, yeni açılan genel sekreterlik yardımcılığı koltuğu ile ödüllendirilmiş oldu” şeklinde yorumlandı.

Uzun yıllar genel sekterlik koltuğunda oturan, TSO ile mahkemesi devam eden Saydam’ın, Yozgat TSO’da daha önce kullanılmamış olan ikinci genel sekreter yardımcılığı koltuğu ile yeni genel sekreter Suat Tinel’in altında ne görev yaptığı ise kamuoyunda merak konusu.

Mevcutta AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan TSO genel sekreteri Suat Tinel, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler için partisinin çalışmalarına katılırken, odada genel sekreterlik görevini yardımcısı Ziya Saydam üstleniyor. Haber Merkezi