Başkan Akyol; Taban ücret (En düşük) 15 bin lira aya çekildi. Üzerine yüzde 45 ücret zammı uygulanacak. En düşük günlük ücret brüt 725 bin lira olacağını söyledi.

Akyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin’e, HAK-İŞ’e, TÜRK-İŞ Konfederasyonuna ve TÜHİS heyetine süreç boyunca vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür eder, kamu işçisine hayırlı olmasını dileriz. Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonları öncülüğünde yürütülen 2023-2024 Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşmaya varılmış olup, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ücret zamları açıklamıştır. Kamu Çerçeve Protokolünde; Prim ödemeleri, Fazla Çalışma ve Gece Çalışması, Gazi, Terör Mağduru, Şehit Yakını İşçilerimizin Prim ödemelerinde, Giyim ve Yemek yardımlarında, Ek Ödeme, Sosyal Yardım Ödemesi, Hizmet Zammı, İkramiye başlıklı maddelerde çeşitli düzenlemeler yapıldı” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir