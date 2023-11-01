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Uygulama kapsamında, ilçe merkezindeki traktör sürücüleri durdurularak, römorklarına reflektör takmaları konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, römorklarına reflektör takmayan traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Traktör kazalarının önlenmesi amacıyla reflektör uygulamasına devam edeceğiz. Traktör sürücülerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN REFLEKTÖR ŞART

Trafik kurallarına göre, traktör römorklarına en az 4 adet reflektör takılması zorunludur. Reflektörler, traktörlerin gece ve gündüz daha görünür olmasını sağlayarak, kazaların önlenmesine yardımcı olur.

REFLEKTÖR UYGULAMASININ ÖNEMİ

Reflektör uygulaması, traktör kazalarının önlenmesi için önemli bir adımdır. Reflektörler, traktörlerin gece ve gündüz daha görünür olmasını sağlayarak, diğer sürücülerin traktörleri daha erken fark etmelerine yardımcı olur. Bu da, kaza riskini azaltır.

Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı reflektör uygulaması, traktör kazalarının önlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.