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Bültende Ocak-Haziran 2023 döneminde illerde gerçekleştirilen örnek faaliyetlere ilişkin bilgiler ve illerin AR-GE bültenlerine ait bağlantı linkleri yer alıyor.

Yozgat’ın da aralarında bulunduğu ve diğer illerde gerçekleştirilen önemli faaliyetlerin konu edildiği "81 İl AR-GE Bülteni" Milli Eğitim Başkanlığı tarafından yılda iki kez hazırlanmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edilecek bu süreçte, eğitim sistemi içerisindeki iyi uygulamaların ve örnek çalışmalar devam edecek. Bu faaliyetlerin hayata geçmesinde emek ve gayret sarf eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.