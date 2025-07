“Neden yavaş gidiyorsun?” gerekçesiyle başlayan gerilim, karakolda son buldu. Olay anları çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Mustafa Parmaksız Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 ADL 346 plakalı tırı kullanan A.Y., önünde seyreden 50 AAG 077 plakalı otomobilin yavaş gitmesinden dolayı sürücü H.A.’ya selektör ve korna ile uyarıda bulundu. Ancak uyarıların ardından A.Y., sürekli kornaya basarak otomobili solladı. Sollamanın ardından yolu ortalayarak ilerleyen tır, trafikteki diğer araç sürücülerinin de tepkisini çekti.

Duruma sinirlenen H.A., bir süre sonra tırı sollayarak A.Y.’nin önüne geçti ve aracını durdurmasını istedi. Ancak iddiaya göre tır sürücüsü A.Y., durmayarak H.A.’nın otomobiline çarptı ve yoluna devam etti.

Kaza sonrası başlayan kovalamaca, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde son buldu. Burada araçlarını durduran taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. H.A.’nın kardeşi Z.A. da olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu ve tır sürücüsüne fiziksel saldırıda bulundu.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve olay yerine çağrılan polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdirildi. Yaşananlar an be an güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, her iki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri, tarafları ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.