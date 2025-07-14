Resmi açıklama henüz yapılmasa da, iki kulüp arasında süren temasların olumlu ilerlediği ve transferin kısa sürede tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Tarık Çetin Kimdir?

28 yaşındaki Tarık Çetin, kaleci mevkisinde görev yapıyor. Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Çetin, son 6 sezondur Çaykur Rizespor forması giyiyordu. Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken deneyimli kaleci, iddialara göre altyapısından yetiştiği sarı lacivertli kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.

Transferin Detayları

Fenerbahçe’nin Tarık Çetin’i kadrosuna üçüncü kaleci olarak dahil etmeyi planladığı belirtildi. Bu hamlenin, takımın kaleci rotasyonunu güçlendirmesi bekleniyor. Resmi duyurunun ise kulüp tarafından önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.

Sarı lacivertli taraftarlar ise bu transfer haberini büyük bir heyecanla karşıladı. Tarık Çetin’in yeniden Kadıköy’e dönmesi, kulüp için anlamlı bir geri dönüş niteliği taşıyor.