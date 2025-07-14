FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde New Jersey'deki maçın sonlarında gergin anlar yaşandı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra Parisli kaleci Gianluigi Donnarumma'nın da içinde olduğu bir tartışma oldu. Sonradan PSG teknik direktörü Luis Enrique de sahaya inerek olaya müdahale oldu. İspanyol teknik direktör João Pedro hakkında çirkin bir hareketle suç altında kaldı. Yaşananlardan sonra Luis Enrique, soruları cevaplayarak açıklamalar yaptı.

Enrique, "Maç sonunda önlenebilir bir durum yaşandı. Niyetim, her zaman olduğu gibi, oyuncuları ayırmaktı ki başka sorunlar çıkmasın. Hepimiz olayın büyümesini engellemeliydik. Ortamda çok fazla gerginlik ve baskı vardı. Enzo Maresca'nın bazı oyuncuları ittiğini ve başkalarının da onu ittiğini gördüm. Bunlar hepimizin kaçınması gereken durumlar. Bu yüzden oyuncuları ayırdım." cümlelerini kullandı.