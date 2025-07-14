Gümrükte sahipleri tarafından teslim alınmayan ve yasal süreci tamamlanan araçlar, ihale yöntemiyle mobil olarak satışa sunuldu. İlanlara göre, bazı araçlar 200 bin ile 300 bin lira gibi oldukça uygun fiyatlarla listelendi.

İhaleye çıkarılan araçların listesi ve detayları e-ihale sistemi üzerinden açıklandı. Bakanlık açıklamasında, şu anda 200’den fazla aracın satışta olduğu ve her birinin görselleri ile birlikte detaylı bilgilerinin mobil olarak erişime sundu.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-ihale sistemi üzerinden teklif vererek araçlara sahip olabiliyor. Ancak başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken şartlar ve prosedürler bulunduğu için, kullanıcıların ilan detaylarını dikkatle incelemesi öneriliyor.