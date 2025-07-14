Özel Çocuklar Artık Hayata Daha Sıkı Tutunuyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde hayata geçirilen spor projeleri, özel gereksinimli bireyler için engelleri ortadan kaldırıyor. Sorgun Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen iki farklı projeyle otizm ve down sendromlu çocuklar hem yüzme hem de birebir spor eğitimiyle gelişimlerini destekliyor.

Gelişim Destekleniyor

Sorgun Belediyesi, 2020 yılından bu yana otizmli ve down sendromlu çocuklara yönelik birebir spor eğitimi veriyor. İlyas Arslan Kültür Merkezi’ndeki spor salonunda uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen eğitimlerde çocukların kaba ve ince motor becerileri, sosyal-duygusal gelişimleri ve öz güvenleri destekleniyor.

Eğitimlerde çocukların çok yönlü gelişimi hedefleniyor. Ailelerle sürekli iletişim içinde olunan projede her çocuğun bireysel ilerlemesi yakından takip ediliyor.

Portatif Yüzme Havuzu Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kampanyası kapsamında Sorgun’da kurulan portatif havuzda özel çocuklara sosyal alan açıyor. Proje kapsamında bugüne kadar yüzlerce çocuk yüzme eğitimi alırken, bu grubun içinde 12 özel çocuk da yer aldı.

Yüzme eğitimleriyle fiziksel gelişim desteklenirken, çocukların yaşıtlarıyla sosyalleşmeleri de teşvik ediliyor. Aileler, çocuklarının yüzme eğitimine gösterdiği ilginin kendilerini duygulandırdığını söylerken bazı veliler, bu etkinliklerin çocuklarının özgüven kazanmasına büyük katkı sunduğunu belirtiyor.

Farkındalık Artıyor

Bu projeler sadece çocuklara değil, topluma da önemli bir mesaj veriyor: "Engel bireyde değil, imkanlarda."

Yetkililer, bu tür sosyal içerikli projelerin artarak devam edeceğini ve daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.