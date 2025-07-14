15 Temmuz yarın banka şubelerinde işlem yapmak isteyenler gündeminde.

Bankacılıktan EFT, havale ve ya FAST yapılıyor mu?

İşte bankalar hakkında bilinmesi gerekenler…

15 Temmuz Resmi Tatil Mi?

2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilen bu tarih, 2429 sayılı Kanun’a eklenen değişiklikle her yıl resmi tatil olarak kabul gördü.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla düzenleniyor.

Bankalar 15 Temmuz’da Kapalı Mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde resmi kurumlar, kamu kuruluşları, okullar, bankalar, noterler ve borsalar kapalıdır. Türkiye genelinde kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi bu tarihte resmi tatil yapmıyor.

15 Temmuz’da bankalar, hastaneler, PTT kargo ve noterler kapalı olacak. Bunla birlikte kargo gönderimi veya teslimatı planlayanların, hizmetlerden 16 Temmuz Çarşamba itibarıyla hizmete devam ediyor.

Sadece Hastanelerin acil servisleri açık olacağı söylendi.