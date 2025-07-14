Samsung, akıllı yüzük icat etmişti. Galaxy Ring Galaxy AI destekli gelişmiş uyku takibi özellikleri, sensör teknolojisi, hafif ve görseli göz yormadan yapılan bu tasarımı, uzun pil ömrü, güçlü performansı ve kullanım kolaylığı gibi artılarıyla ilgi görmüştü.

Akıllı Küpe ve Kolye Tasarımı

Samsung, küpe ve kolye gibi çeşitli giyilebilir cihazlar için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin hedeflediği, kullanıcıların üzerinde telefon bulundurmadan da iletişim kurabileceği teknolojiler üzerinde gelişim sağlamak. Yakın zamanda giyilebilir teknolojiler, normal takılar kadar doğal ve işlevsel olabilir.

Şirket, ürünlerin kullanıcılar için telefon bulundurmadan da iletişim kurmasına olanak sağlayabileceğini bildiriyor. Samsung Mobil Deneyim Birimi'nin COO’su Won-joon Choi, giyilebilir cihazların gerçekten "taşınmadan takılabilir" olmasına dikkat edildiğinin altını çizdi. Cihazların ne zaman yapılacağı şimdilik bilinmiyor.