Kapora dolandırıcılığı, hem uzun dönem konut kiralamak isteyenleri hem de tatil için kısa süreli ev arayanları hedef alıyor. ,

Dolandırıcılar, gerçekte olmayan ilanlarla vatandaşlara ulaşarak çeşitli yöntemlerle ödeme almaya çalışıyor.

Kiralık ev ya da yazlık görüntüsü verilen sahte portallar, özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte devreye giriyor.

Bu tür dolandırıcılıklar genellikle “ön ödeme karşılığında kiralama taahhüdü” üzerinden ilerliyor. Gerçekte var olmayan veya başkalarına ait mülkler için alıcıdan kapora isteniyor, ardından dolandırıcı ortadan kayboluyor.

Uzmanlar, bu yöntemin en çok emlak kiralamalarında ve tatil dönemi ilanlarında kullanıldığına dikkat çekiyor.

Dolandırıcıların Kullandığı Yöntemler

Dolandırıcılar, başka kişilere ait evlerin ya da hiç var olmayan mülklerin fotoğraflarını kullanarak cazip ilanlar hazırlıyor.

“Bugün ödemezseniz ev başkasına gidecek” gibi sözlerle potansiyel kiracılar üzerinde psikolojik baskı kuruluyor.

Gerçek dışı emlakçı kimlikleri, çalıntı yetki belgeleri ya da sahte sosyal medya profilleriyle güven kazanmaya çalışıyorlar.

Kimler Hedef Alınıyor?

Kapora dolandırıcıları, özellikle şu grupları hedef alıyor:

Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve tayin nedeniyle taşınacak memurlar,

Yaz sezonunda tatil için günlük veya haftalık ev arayan vatandaşlar,

Kısa süreli konaklama ihtiyacı olanlar.

Vatandaşlar Nelere Dikkat Etmeli

Uzmanların önerdiği önlemler şöyle:

Evi mutlaka yerinde görmeden ödeme yapmayın.

İlan sahibinden tapu ya da yetki belgesi istemekten çekinmeyin.

Kurumsal emlak ofisleri ve güvenilir platformlar dışında işlem yapmayın.

Resmi sözleşme imzalanmadan kapora göndermeyin.