Yaz mevsimiyle birlikte hafif ve rahat ayakkabılara olan talep artarken, uygun fiyatlı modeller sunan platformlar tüketicilerin dikkatini çekiyor. Çin merkezli Temu, cazip fiyatlarla sunduğu geniş ürün yelpazesiyle öne çıksa da, bazı sandalet modelleri ciddi sağlık riskleri taşıyor. Yapılan son analizler, Temu’dan alınan bazı yazlık ayakkabılarda tehlikeli kimyasallar bulunduğunu ortaya koydu.

Riski Yüzlerce Kat Fazla

Avusturya İşçi Odası Tüketici Koruma Birimi ile çevreci kuruluş GLOBAL 2000’in ortak çalışmasında, Temu’dan alınan 19 farklı yazlık ayakkabı incelendi. 8 modelde insan sağlığı için risk oluşturabilecek yüksek seviyede kimyasal madde tespit edildi. Bazı flip flop tipi terliklerde bulunan ftalat oranı yüzde 42’ye kadar çıktı. Bu oran, Avrupa mevzuatının belirlediği sınırların yüzlerce kat üzerinde görüldü.

Hormanal Dengeye Zarar Veriyor

Uzmanlara göre, tespit edilen ftalatlar sadece cilt yoluyla değil, aynı zamanda ev tozları aracılığıyla da vücuda girebiliyor. Araştırmalarda, bu kimyasalın üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı, hatta çocukların idrarında bile izine rastlandığı belirtildi. Özellikle gelişim çağındaki bireylerde bu kimyasalların hormon dengesine zarar verebileceği vurgulandı.

Çocuklarda Kalıcı Hasara Neden Olabilir

Yalnızca ftalat değil, aynı zamanda kurşun içeriği de endişe yaratıyor. Araştırmaya göre, incelenen her dört ayakkabıdan birinde belirli seviyede kurşun bulundu. GLOBAL 2000’den Dominik Linhard, kurşun seviyelerinin yasal sınır altında olsa da uzun vadeli maruziyetin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini açıkladı. Kurşun birikiminin özellikle çocuklarda kalıcı sinir sistemi hasarlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Sıkı Adımlar Atılacak

Avrupa Komisyonu, sınır ötesi satışlarla gelen bu ürünler konusunda daha sıkı adımlar atmaya hazırlanıyor. Gümrük kontrollerinin artırılması, ürün içeriklerinin dijital etiketlerle izlenebilir hâle getirilmesi ve yaptırımların gündemde olduğu bildirildi. Özellikle Temu gibi düşük maliyetli platformların denetime tabi tutulması bekleniyor.

Tüketicilere Uyarı

Uzmanlar, tüketicilere yalnızca fiyat odaklı alışveriş yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayakkabı ve tekstil ürünlerinde kullanılan materyallerin mutlaka etiketlerden kontrol edilmesi gerektiği, menşei ve üretici bilgilerinin incelenmeden alışveriş yapılmaması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle çocuklar için alınan ürünlerde kimyasal güvenlik sertifikalarının sorgulanması öneriliyor.