Çağatay Doğanoğlu, geçtiğimiz sene MasterChef Türkiye’ye başvurmuş ancak üçlü düellolarda elendiği için devam edememişti. O zamanlarda İstanbul’da ailesiyle yaşarken private şeflik alanında çalışıyordu. Yarışmanın ardından yeniden Afrika’ya giderek Liberya’da bir madende aşçılık ve günlük 50 kişilik yemek servisi yaptı. Geçirdiği zorlu sürecinden sonra hatalarının telafisi için 2024 yılında MasterChef’e tekrardan katılma kararı verdi.

2024 sezonunda yarışma için mısır ekmeği arasında barbun balığı hazırlayan Çağatay, üç şeften de oyları olumlu olup, ikinci turda ise Tom Yum düellosunda rakiplerini eledi. Ana kadro seçmelerinde ise ilk zamanlarda zorluk çeken Doğanoğlu, 13 Temmuz’da yapılan turlarda başarılı performans yaptı.

İlk turda Viyana şinitzel hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda semizotu kullanarak özgün bir yemek yaptı. Bu süreçte Onur ile birlikte son ikiye kalan Çağatay, şeflerin kararıyla rakiplerini eleyerek ana kadroya girmeyi başardı.