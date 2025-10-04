Trafikte O Hata Affedilmeyecek! Yeni Yasa Ceza Rekoru Kırıyor…

Tasarıya göre, ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin, trafikte makas atanlar 180 bin, sahte plaka takanlar ise 280 bin lira para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca kaza yerinden kaçan sürücülere hapis cezası verilmesi de gündemde.

Meclis Genel Kurulu’nda önümüzdeki hafta ele alınması beklenen düzenleme, trafik güvenliğini sağlamaya ve ölümcül kazaları azaltmaya yönelik önemli değişiklikler içeriyor.

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre, teklifle birlikte ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, sürücü belgesi iptal edildiği hâlde araç kullanmaya devam edenlere 200 bin lira, makas atanlara 180 bin, drift yapanlara ise 140 bin lira para cezası uygulanacak.

Yeni yasa tasarısında hız sınırı, radar uygulamaları ve ceza oranlarının artırılması da öne çıkan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Yeni Ceza Kalemleri Netleşiyor:

Ehliyetsiz araç kullanma: 40 bin TL

Araç kullanırken telefonla konuşma: 5 bin TL

Emniyet kemeri takmama: 2 bin 500 TL

Kırmızı ışık ihlali: 5 bin TL

Hız sınırını aşma: 30 bin TL’ye kadar

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlar 40 bin, belgesi iptal edilmesine rağmen trafiğe çıkanlar 200 bin lira ceza ödeyecek. Trafikte tehlike yaratan makas atanlara 180 bin, drift yapanlara ise 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Alkollü Sürücüye 25 Bin Sahte Plakaya 280 Bin

Yeni teklif kapsamında alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükseltiliyor.

Ambulansa ve itfaiyeye yol vermeyen sürücüler 46 bin lira, sahte plaka kullananlar ise 280 bin lira ceza ödeyecek.

Ayrıca ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini terk edenler, 46 bin lira para cezasının yanı sıra 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek.

Uzun yol sürücülerine yönelik denetimler de sıkılaştırılıyor. Takograf veya hız sınırlayıcı cihaz bulundurmayanlara 75 bin lira ceza uygulanacak.

Aracında mevzuata aykırı değişiklik yapanlara 5 bin lira para cezası verilecek ve bu araçlar uygun hâle getirilene kadar trafikten men edilecek.

Trafikte Saldırgan Davranışa Ağır Yaptırım

Trafikte başka araçları ısrarla takip ederek taciz eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücüler 180 bin lira idari para cezası ödeyecek.

Bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

Trafik denetimi sırasında “dur” ihtarına uymayarak kaçanlara 200 bin lira para cezası kesilecek.

Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek.

Zorunluluk bulunmadığı hâlde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere ise 46 bin lira ceza uygulanacak.

Yozgat’ta Da Sıkı Denetim Bekleniyor

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Yozgat’ta trafik denetimlerinin artırılması ve özellikle şehir merkezinde makas, drift ve hız ihlallerine karşı özel ekiplerin devreye alınması planlanıyor.

Emniyet yetkilileri, cezaların amacının vatandaşları caydırmak olduğunu belirterek “Trafikte can kaybını sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” mesajını verdi.