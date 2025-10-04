Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğ ile kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım’da başlayacak, 15 Nisan’a kadar sürecek.

Tarihler Değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği zorunluluğuna ilişkin düzenlemeyi güncelledi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği zorunluluğu artık her yıl 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek.

5 Ay Sürecek

Yozgat’ta da uygulanacak düzenleme ile birlikte sürücüler, kış lastiğini toplamda 5 ay boyunca kullanmak zorunda olacak. Daha önce 1 Aralık’ta başlayan ve 1 Nisan’da sona eren uygulama, yeni karar ile 15 gün erkene çekilirken 15 gün de uzatılmış oldu.

Ceza 5 Bin 856 TL

Kış lastiği takmayan sürücülere idari yaptırımlar da artırıldı. Uygulama döneminde kış lastiği olmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Kurala uymayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak.