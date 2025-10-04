Aslen Kastamonulu olan Tuncer, İstanbul'da yaşıyor ve 32 yaşındadır.

MasterChef Sedat, liseyi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm meslek lisesinde okudu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Sedat Tuncer, özel bir şirkette aşçılık yapıyor.

MasterChef'te olmak istemek ve bunun hayali olduğunu söyleyen Sedat Tuncer, ana kadroyu dâhil etmeyi başardı.

Anadolu, Osmanlı ve Uzakdoğu mutfağına hâkim olan Sedat Tuncer, dünyanın birçok farklı yerinde gezerek yemeği yerinde öğrenmiş.