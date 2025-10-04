1972 yılında Amasya’da dünyaya geldi.
Amasya’da ilkokulunu tamamladıktan sonra 1984 yılında Amasya Büyük Ağa Medresesi Hafızlık Kur’an Kursu’nda hafızlığını ikmal etti.
1992’de Amasya İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu, ardından 1999 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden lisans diplomasını aldı.
2000–2003 yılları arasında ise Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen İhtisas Kursunu başarıyla bitirdi.
Yeni Görevi
3 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü olarak atandı.
Din hizmetlerindeki uzun yıllara dayanan tecrübesi, yurt içi ve yurt dışındaki görevleriyle dikkat çeken Kazancı, son olarak İzmir İl Müftülüğü görevini yürütüyordu.