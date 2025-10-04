Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası genç bir hayatı söndürdü. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki psikolog Naim Altınışık, D-400 Karayolu Öğretmenler Mahallesi Hal Kavşağı’nda kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüje çarparak savrulan Altınışık ağır şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen genç psikolog kurtarılamadı.

Evli olduğu öğrenilen Altınışık’ın ölümü yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğarken, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.