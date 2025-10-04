Açıklanan 3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurlara şimdiden yüzde 2,38’lik enflasyon farkı doğdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3,23 olarak açıkladı. Temmuz ayında yüzde 2,06, Ağustos ayında ise yüzde 2,04 olan enflasyon verileriyle birlikte, 2025 yılının ikinci yarısında yüzde 5 zam alan memurlara, toplu sözleşme gereği yüzde 2,38’lik enflasyon farkı şimdiden oluştu.

Dönem toplu sözleşmesine göre memurlara Ocak 2026’da yüzde 11 oranında zam yapılacak. Buna eklenen enflasyon farkıyla birlikte toplam kümülatif zam oranı yüzde 13,65 olarak hesaplandı. Kalan üç ayın enflasyon verilerinin de eklenmesiyle zammın yüzde 18’e yaklaşması bekleniyor.

Ocak 2026’da yapılacak zamla birlikte memur maaşlarına ek 1000 liralık seyyanen artış da öngörülüyor. Bu artışla birlikte 47 bin 520 lira olan en düşük memur maaşının 57 bin 73 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

Aralık ayı enflasyon rakamları 5 Ocak 2026’da açıklanacak. TÜİK’in verilerinin ardından memur ve emeklilerin kesin maaş artışları da aynı gün netleşecek.