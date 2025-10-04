Ailenin en küçüğü olduğu için çok üstüne düşülmüş bir o kadar da şımartılarak büyütülmüş. Aynı zamanda damarına basıldığında keçi gibi inatçı olabilen, gururlu, dediğim dedik, hazır cevap bir karakter.

Aslı Bekiroğlu Kimdir, Kaç Yaşında?

Aslı Bekiroğlu 1997 yılında İstanbul’da doğdu. 162 boyunda ve 52 kilodur. Lise eğitimini İtalyan Lisesinde tamamlayan Vine fenomeni ve dizi oyuncusu Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı. Ekranlara ilk adımını Beni Böyle Sev adlı diziyle atan güzel oyuncu son olarak Gülümse Yeter’de rol aldı.

“Aşka Ara Verdim Şimdi İş Zamanı”

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Arabasını beklediğini dile getiren oyuncu, "Tiyatro provasına gidiyorum, yeni başladığım bir iş. Daha hiç seyirci karşısına çıkmadık, çok heyecanlıyım" dedi. Aşk soruları hakkındaki sorulara kaçamak yanıtlar veren Aslı Bekiroğlu, "Şimdilik iş var. Aşka mola verdim. Bir süre işlerim ile ilgileneceğim" diyerek aracıyla oradan ayrıldı.

Oynadığı Diziler

Gülümse Yeter / Yasemin Özdemir / 2016

Beni Böyle Sev / 2012