Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan atanırken, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak Dr. Fatih Mehmet Aydın ile Tahir Tural getirildi.

Hatice Boynukalın Şenkardeşler Kimdir?

1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

2010 yılında “Serahsî’nin Aile Hukuku Hükümetinin Gayelerine İlişkin Analizleri” tez başlığıyla yüksek lisansını; 2017 yılında ise “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri” başlıklı teziyle doktora çalışmasını başarıyla tamamladı.

2004-2010 yıllarında Anlayış Dergisi’nde Orta Doğu-siyaset konuları üzerine yazılar yazdı ve tercüme faaliyetlerinde bulundu.

2018'den beri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta iken 3 Ekim 2025 Tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER özellikle mukayeseli fıkıh; füru usul ilişkisi; Maliki mezhebi usul ve füruu konuları üzerine çalışmaktadır.