İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, özel sektör bünyesinde çalıştırılmak üzere 9 bin işçi alımı yapılacağı bildirildi. 81 ilde geçerli olacak işçi alımlarında farklı kadrolara personel alınacağı açıklandı.

Alım Yapılacak Kadrolar:

1691 büro işçisi

2429 şoför

1141 güvenlik görevlisi

4164 temizlik görevlisi

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada alıma ilişkin kılavuzun İŞKUR’a gönderildiğini belirtti. Kılavuzun yayınlanmasının ardından ilanların bu hafta içinde erişime açılacağı öğrenildi.