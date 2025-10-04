Yeni atama kararıyla birlikte Emrullah Tuncel kimdir sorusu vatandaşların radarına girdi, Emrullah Tuncel, 1981 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Tokatlı bir aileden gelen Tuncel, Niksar kökenli bir soy ağacına sahip.

Hafızlık Eğitimi Aldı

Henüz küçük yaşlarda Kur’an-ı Kerim’e olan ilgisiyle dikkat çeken Tuncel, hafızlığını başarıyla tamamladı.

Emrullah Tuncel Kaç Yaşında Ve Eğitim Hayatı

1981 doğumlu olan Emrullah Tuncel 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

Tuncel’in eğitim hayatı 1990’lı yılların başında başladı. Hafızlığını tamamladıktan sonra, 1991-1994 yılları arasında kıraat, klasik Arapça ve İslami ilimler üzerine yoğun bir eğitim aldı. Bu dönem, onun Kur’an-ı Kerim’in inceliklerini kavramasında kritik rol oynadı.

Yeni Atama Kariyerinin Zirvesi

4 Ekim 2025’te yayımlanan kararnameyle İstanbul İl Müftüsü olarak atanan Tuncel, bu göreviyle kariyerinin zirvesine ulaştı. Önceki müftüden devralacağı bayrak, İstanbul’un 16 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden birinde dini hizmetleri koordine edecek.

İstanbul’da Yeni Bir Dönem

44 yaşındaki Emrullah Tuncel, İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde müftülük yapmak için ideal bir profil çiziyor. Onun liderliğinde, Diyanet’in İstanbul teşkilatı daha kapsayıcı ve yenilikçi bir yapıya evrilebilir. Özellikle kıraat ilmi üzerine uzmanlığı, Kur’an eğitimini güçlendirecek.