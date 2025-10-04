Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı sıfatıyla kürsüye çıkan Ömer Tayyip Erdoğan, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına yönelik vicdan ve dayanışma çağrısıyla büyük ilgi gördü.

Ömer Tayyip Erdoğan Kimin Oğlu?

Ömer Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın oğludur.

Necmeddin Bilal Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunudur.

Babası aslen Rizelidir, ancak İstanbul'da yaşamaktadır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin bir ferdidir.

Kaç Yaşında?

Genel kaynaklarla desteklenen bilgiye göre, Ömer Tayyip Erdoğan 2007 de Washington, DC, ABD'de doğmuş, 2025 Ekim itibarıyla 18 yaşındadır.

Ömer Tayyip Erdoğan Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Ömer Tayyip Erdoğan, genç yaşına rağmen sivil toplum alanında aktif rol üstlenmektedir.

Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Erdoğan, Daha öncesinde İstanbul'da düzenlenen Ayasofya'da hafızlık icazeti törenine katılımıyla da kamuoyunda yer almıştır.