İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüksek sıcaklıkların ve yağışsız dönemlerin etkisiyle ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya.

Nisan ayında yaşanan zirai donun yaralarını henüz saramayan tarım sektörü, şimdi de kuraklık darbesiyle sarsılıyor.





Pek çok bölgede yüksek sıcaklıklar ve yağışsız geçen aylar, arpa, buğday, mercimek, nohut, kışlık sebzelere kadar pek çok üründe yıllık ürün ciddi biçimde düşürdü.

Meyve, sebze ve tahıllarda üretim kaybı beklenirken, bu tablo önümüzdeki aylarda pazar tezgâhı ile market raflarının daha da pahalanacağına işaret ediyor.

Yağışlar Azaldı, Ağaçlar Kurudu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre, Türkiye genelinde yağışlar geçen yıllara göre ciddi bir azalma kaydetmiş durumda. Verilere göre yağışlar geçen yılın temmuz ayına göre yaklaşık yüzde 71 azaldı.

Üretimler Düştü

Düşük yağışlar nedeniyle sahadan gelen veriler de pek çok üründe durumun içler acısı olduğunu gösteriyor.



ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Türkiye’ye ilişkin temmuz ayı başında yayınladığı raporunda buğday üretim tahminini kuraklık nedeniyle 19 milyon tondan 16,25 milyon tona düşürdü. Arpa üretimi de 7 milyon tondan 5,1 milyon tona, pirinç üretimi ise 866 bin tondan 810 bin tona revize edildi.

Bu Yıl Yağ Yok!

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, ayçiçeği hasadı bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle 15 gün erken başladı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırb, bu yıl Trakya'nın yüzde 90'ında verim kaybı beklendiğini ve ortalama verimin diğer yılların çok altında olacağını, yağ oranlarının da düşük olacağını söyledi.

Sebze Üretimi Durdu

Kışlık sebze üretiminde ülke genelinde lider konumunda olan İzmir'deki büyük kuraklık da Türkiye'nin kışlık tarım ürünleri için önemli bir tehdit. Bu şehirde barajlardaki suyun yüzde 75'i tarımda kullanılıyor. Barajlardaki su seviyelerinin düşmesi ise doğrudan sebze üretimini etkiliyor.

Şehir genelinde yaşanan kuraklık yaklaşık 60 sebzeyi tehdit ediyor. Brokoli, enginar, ıspanak, pırasa, karnabahar gibi sebzelerin üretiminde de lider konumda bulunan İzmir'de bu kış, pek çok ürün de tehdit altında olacak.

Narenciye Ağaçları Kuruyor

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana'daki kuraklık da çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Kozan Barajı'nda, bu yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle su seviyesi kritik düzeylere gerilerken, bölgedeki narenciye üreticileri ağaçların kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Narenciye üreticilerinin zor durumda kaldığı bölgede baraj çevresindeki kuruyan alanlar havadan görüntülendi. Görüntüler, suyun korkutucu boyutta çekildiğini ortaya koydu. Normal şartlarda Devlet Su İşleri (DSİ) kanalları aracılığıyla çiftçilere 4 kez verilmesi planlanan suyun birkez verildiği öğrenildi. Sulama yapılmayan bahçelerdeki ağaçlar ise susuzluk nedeniyle kurumaya başladı.



Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, "Kozan'ın 400 bin ton narenciye üretimi var, ancak bu yıl don olayı nedeniyle rekolte 100 bin tona düştü. Şimdiki kuraklık ve su krizi nedeniyle bu miktarı korumak da zor görünüyor. Kendi bahçemi kışa kadar tankerle sulayarak ayakta tutmaya çalışacağım" dedi.

Sıcak Kışlar Ve Yetersiz İlkbahar Yağışları Etkili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi:

"Yağış azlığının yanı sıra kış aylarında sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı ocak ayı son 55 yılın en sıcak 3'üncü ocak ayı olmuştur. Kış aylarının kurak ve sıcak geçmesi sebebiyle ilkbahar yağışları kritik hale gelmiş, ancak ilkbahar yağışları da ülkemizin pek çok bölgesinde istenilen seviyede gerçekleşmemiş ve tahıllarda verim kayıpları meydana gelmiştir."

Yetkililer Uyarıyor!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise konu ile ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, "Bu sene hasat maalesef kuraklık sebebiyle Türkiye'nin birçok yerinde verim düşüklüğü şeklinde tezahür etti. Daha çok arpada ortaya çıktı. Biz de bu anlamda ülkemizin ihtiyacı olan tedbirleri alıyoruz" dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı da konu ile ilgili acil önlem planını açıkladı. Bakanlık, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, kaçak kuyuların kapatılması ve havza bazlı yönetim modelinin uygulanması gibi adımları eş zamanlı olarak devreye aldığını duyurdu.