Melih Kunukcu, profesyonel dansçı ve DJ olarak tanınıyor.

İstanbul doğumlu, 26 yaşında olan Kunukçu “Melih Jön” sahne adıyla müzik ve dans dünyasında yer edindi.

Kunukcu, dans kariyerine erken yaşta başladı ve kısa sürede profesyonel bir dansçı olarak adını duyurdu.

İstanbul’da doğup büyüyen Kunukcu, dans tutkusunu müzik prodüksiyonu ve DJ’likle birleştirerek kendine özgü bir tarz oluşturdu.

Evlilik Teklifi Mi Etti?

İrem Derici henüz evlenmedi ancak 12 Ağustos 2025’te Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde Melih Kunukcu’dan evlenme teklifi aldı. Derici, 2014-2016 yılları arasında Rıza Esendemir ile evli kalmıştı.