Melih Kunukcu, profesyonel dansçı ve DJ olarak tanınıyor.

İstanbul doğumlu, 26 yaşında olan Kunukçu “Melih Jön” sahne adıyla müzik ve dans dünyasında yer edindi.

Melik Kunukçu (2)

Kunukcu, dans kariyerine erken yaşta başladı ve kısa sürede profesyonel bir dansçı olarak adını duyurdu.

Yozgatlılar günü düzenlenecek
Yozgatlılar günü düzenlenecek
İçeriği Görüntüle

İstanbul’da doğup büyüyen Kunukcu, dans tutkusunu müzik prodüksiyonu ve DJ’likle birleştirerek kendine özgü bir tarz oluşturdu.

Melik Kunukçu (3)

Evlilik Teklifi Mi Etti?

İrem Derici henüz evlenmedi ancak 12 Ağustos 2025’te Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde Melih Kunukcu’dan evlenme teklifi aldı. Derici, 2014-2016 yılları arasında Rıza Esendemir ile evli kalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi