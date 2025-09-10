Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında dar gelirli vatandaşların merakla beklediği sosyal konut projelerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Konut arzını artırmaya, kiracıları ev sahibi yapmaya ve kentsel dönüşümü hızlandırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Kurum, yeni sosyal konut kampanyasının tarihini de açıkladı.

Trabzon’a 57 Milyar Liralık Yatırım

Kurum, Trabzon’un son yıllarda kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade ederek, kente yapılan toplam yatırım tutarının 57 milyar liraya ulaştığını söyledi. Altyapıdan üstyapıya, sosyal konuttan kentsel dönüşüme kadar birçok projeyle Trabzon’un çehresinin değiştiğini belirten Kurum, şu bilgileri verdi:

Hayrat’tan Beşikdüzü’ne kadar 11 bin konut tamamlandı.

2 bin 500 konutun yapımı ise halen devam ediyor.

Millet bahçeleri, sosyal yaşam alanları ve yeni yerleşim projeleriyle kent modern bir görünüme kavuşuyor.

Deprem Bölgesinde 300 Bin Konut Teslimi

Bakan Kurum, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da 300 bininci afet konutunun teslim edildiğini hatırlattı. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan 453 bin konutluk afet konutları programında yüzde 70 oranında tamamlanma seviyesine ulaşıldığını ifade etti.

“Her üç depremzedemizden ikisi yeni yuvalarına kavuştu. Yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak” diyen Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların devletin en büyük önceliği olduğunu vurguladı.

Türkiye Konut Üretiminde Rekor Kırıyor

Konut üretim kapasitesine de dikkat çeken Bakan Kurum, Türkiye’nin bu alanda dünyada öne çıktığını belirtti. “Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Bu hızda çalışan başka bir ülke yok” diyen Kurum, 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı yürütülen projelerin devletin organizasyon gücünü ve teknik kapasitesini gösterdiğini kaydetti.

Yeni Sosyal Konut Kampanyası Geliyor

Dar gelirli vatandaşlar için merakla beklenen müjdeyi de paylaşan Bakan Kurum, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yeni sosyal konut kampanyasının ayrıntılarını duyurdu.

Kampanyada gençlere özel imkanlar sunulacak.

En az üç çocuğu olan aileler avantajlı koşullardan yararlanacak.

Trabzon’un merkez ve ilçelerinde yeni sosyal konut projeleri hayata geçirilecek.

Bu projelerle birlikte hem kira fiyatlarının düşürülmesi hem de ev sahibi olmayan vatandaşların desteklenmesi hedefleniyor.

“Eserlerimiz Devlete Güvenin Simgesidir”

Yapılan projelerin yalnızca birer yatırım değil, aynı zamanda milletin devlete duyduğu güvenin simgesi olduğunu vurgulayan Kurum, şu bilgileri paylaştı:

Son 23 yılda 1 milyon 704 bin sosyal konut tamamlandı.

TOKİ projeleri ile 5 milyon dar gelirli vatandaş güvenli yaşam alanlarına kavuştu.

“Eserlerimiz, milletimizin devlete olan güveninin bir göstergesidir. Biz bu anlayışla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Kurum, sosyal konut projelerinin Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.