Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturduğu dizinin senaryosunu da Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

Cemal Karakteri Kimdir?

Cemal, Medya Patronu olarak diziye dahil oluyor. Bu rol için Çetin Tekindor'un da ismi geçmişti.

Engin Şenkan Kimdir Kaç Yaşında?

Engin Şenkan, 1944’te İstanbul’un Eyüp ilçesinde doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Şenkan 1967’de tiyatro oyunculuğuna başladı. 1970 yılında Sıdıka Şenkan ile evlendi ve iki kız çocuğu babası oldu. Sahneye çıktığı 1967 yılından Engin Şenkan, birçok tiyatro oyununda rol aldı. Bunlar arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Köprü" ve "Kanlı Düğün" oyunları yer alır.

Ayrıca Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenen "İvan İvanoviç Varmıydı Yokmuydu" oyununda da başarılı performansıyla adından söz ettirmiştir. Pek çok sinema filminde ve tv yapımında da rol alan Şenkan, "Köprü", "Kanlı Düğün", "Bir Yudum Sevgi", "Yarın Artık Bugündür", "Sürü", "Güneşte" gibi filmlerde ve "Kurtlar Vadisi Pusu", "Ezel", "Muhteşem Yüzyıl" gibi popüler dizilerde de rol almıştır.