Uzmanlar, bu süreçte atılacak imzaların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Haklarınızı güvence altına almadan hiçbir sözleşmeye imza atmayın” uyarısında bulundu.

Deprem Gerçeği Kentsel Dönüşümü Kaçınılmaz Kılıyor

Son yıllarda ülke genelinde ivme kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları, deprem riski altındaki binaların yenilenmesini zorunlu hale getirdi. Ancak bu sürece dahil olan vatandaşlar için en kritik konu, müteahhit firmalarla imzalanacak sözleşmelerin niteliği oluyor.

Uzmanlara göre, eksik ya da hatalı düzenlenen bir sözleşme, ilerleyen aşamalarda geri dönüşü zor mağduriyetlere yol açabiliyor. Bu nedenle her tapu sahibinin süreci titizlikle takip etmesi, haklarını koruyacak maddelerin belgelerde açıkça yer almasına özen göstermesi gerekiyor.

Sözleşmede Olmazsa Olmaz Başlıklar

Gayrimenkul hukuku ve kentsel dönüşüm alanında uzman isimler, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmesi gereken temel başlıkları şöyle sıralıyor:

Proje detayları şeffaf olmalı: Başlangıç ve bitiş tarihleri, teslim süresi ve teknik ayrıntılar açıkça yazılmalı.

Değer hesapları netleşmeli: Mevcut taşınmazın yeni projedeki karşılığı ile olası değer artışları yazılı olarak güvence altına alınmalı.

Hukuki güvenceler sağlanmalı: Kiracılar için geçici konut hakkı, tahliye süreçleri ve dava açma imkânları sözleşmede yer almalı.

Sigorta ve teminatlar unutulmamalı: İnşaat sırasında doğabilecek zararların sigorta ile karşılanacağı ve müteahhitin mali gücünün teminatlarla desteklendiği belirtilmeli.

Ödeme planı ayrıntılı olmalı: Katkı payları, ödeme takvimi ve ek yükümlülükler net şekilde tanımlanmalı.

Yasal izinler belgelenmeli: Ruhsatların tam olması, uyuşmazlık halinde çözüm yollarının (arabuluculuk, dava vb.) sözleşmede açıkça yer alması şart.

Esneklik maddeleri eklenmeli: Uzun vadeli projelerde doğabilecek revizyonlar için sözleşmeye esneklik sağlayacak hükümler eklenmeli.

“İnce Ayrıntılar Geleceğinizi Belirler”

Uzmanlar, tapu sahiplerinin sözleşmeleri yalnızca genel hatlarıyla değil, en ince ayrıntısına kadar incelemeleri gerektiğini vurguluyor. Aksi halde hak sahipleri, yıllarca sürecek davalarla karşı karşıya kalabiliyor.

Kentsel dönüşüm sürecinin yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda vatandaşların güvenli bir geleceğe hazırlanması anlamına geldiğini belirten uzmanlar, “Her maddeyi okuyan, sorgulayan ve gerekirse hukuki danışmanlık alan vatandaşlar, olası mağduriyetlerin önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.