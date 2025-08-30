Toplu Konut İdaresi resmi internet sayfası üzerinden paylaştığı duyuruda eylül ayında ucuza taksitle konut satışı yapılacak illeri bildirdi.

Hangi Konutlar Satılacak?

Toki.gov.tr duyurular kısmından yapılan açıklamada konutların 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacağı ve bu şekilde konut satışının olacağı paylaşıldı. 2+1 konutlar 80-90 metrekare arasında yer alırken 3+1 evler ise 100 ila 120 metrekare arasında yapıldı.

Başvuru Şartları

Toki konutlarına başvuru da bulunacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları yer alıyor.

Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, sadece bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz hale gelecektir.