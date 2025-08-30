Yozgat Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar’ın damadı Hakan Karakoç, edinilen bilgilere göre Yimpaş AVM önünde çıkan kavga sonucunda kalbinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını yitirdi.

Olay, etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kayıt edildi. Alınan bilgilere göre acı olay, Karakoç ile Yimpaş Mağaza’da kiracılık yapan bir iş yeri sahibi arasında geçmişten gelen nedenlerden kaynaklı çıktı.

Bugün akşam saatleri civarında tartışma büyüdü. Yozgat Yimpaş Mağaza önünde başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kalbine Bıçak Darbesi Aldı

Karakoç, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırdı. Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karakoç, bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.