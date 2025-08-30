Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı, Şefaatli’de Büyük Esnaf Gezisi programı düzenledi.

Şefaatli’de Büyük Esnaf Gezisi Programı! (1)

Ziyarete, İl Başkanı Sadık Karaca, il teşkilatı, Yozgat’ın diğer ilçe başkanları ve Şefaatli İlçe Başkanı Samet Nazlıgül katıldı. Parti temsilcileri, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Şefaatli’de Büyük Esnaf Gezisi Programı! (4)

İl Başkanı Sadık Karaca yaptığı açıklamada, “Bizleri güler yüzüyle karşılayan, samimiyet ve muhabbetiyle gönlümüzü ısıtan tüm Şefaatlili esnafımıza teşekkür ediyoruz. Anahtar Parti olarak her zaman esnafımızın yanında, çözümün ve dayanışmanın adresi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi