Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Gürkan, borç batağına saplanan çiftçilerin sadece bankalara olan borçlarını ödeyebildiğini vurguladı.

Gürkan, geçmişte hasat döneminin ardından köylerde düğünlerin yapıldığını ve gençlerin evlendiğini belirterek, “Eskiden hasat mevsimi bittiğinde köylerde bayram havası olurdu. Çiftçi alın terinin karşılığını alır, gençler umutla hasat sonunu beklerdi. Şimdi ise çiftçi borcunu ödemekten başını kaldıramıyor. Gençler evlenemiyor, yuva kuramıyor. Aileler perişan durumda” dedi.

CHP’li Gürkan, çiftçilerin tarımda kullandıkları araçları dahi bankalara borç ödemek için sattığını belirterek, “Çiftçi artık traktörünü, motorunu satıp borcunu kapatmaya çalışıyor. Eskiden hasadını kaldırıp bankaya vadeli para yatırabilen çiftçi, bugün sadece borcunu ödeyebiliyor. Yani çiftçi artık yatırım yapamıyor, sadece ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu tablo sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

Gürkan açıklamasını, “Üreten çiftçiyi desteklemek yerine ithalata dayalı politikalarla köylümüzün emeği yok sayılıyor. Çiftçi yoksullaştıkça gençler köyden göç ediyor, yuva kuramıyor. Bu topraklarda üretimi yeniden güçlendirmek, çiftçiyi borç yükünden kurtarmak zorundayız. CHP olarak çiftçimizin sesi olmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.