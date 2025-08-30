Nevşehir’de gösteri havuzu açılışında atılan havai fişekler yangına sebep oldu.

Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Su ve Işık Sahnesi ve gösteri havuzu açılışında Kahveci Dağı mesire alanında havai fişek gösterisi düzenledi.

Atılan havai fişeklerden sıçrayan kıvılcımlar otluk alana sıçradı. Aynı anda farklı noktalara sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Etraftakilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.