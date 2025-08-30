Unforgettable Travel Company, 2025’in dünyanın en güzel 50 köyü listesini duyurdu. Türkiye’den sadece bir köy listede yer aldı.

Unforgettable Travel Company tarafından belirlenen 2025’in görülmeye değer en etkileyici 50 köyü listesi açıklandı. Listeye Türkiye’den yalnızca Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar köyü dahil edildi.

Türkiye’nin tam ortası olan ve İç Anadolu’nun tarihi, doğal ve kültürel dokusuyla dikkat çeken illerinden Yozgat’ın köyleri listede kendine yer bulamadı.

Yozgat’ın köyleri bu yıl sıralamaya giremese de, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kapadokya’nın eşsiz taş mimarisi ve bazalt kayalarıyla öne çıkan Ortahisar, 2025 listesinde Türkiye’yi temsil eden tek köy oldu. Taş sokakları, kayısı tezgahları, incir ağaçlarının gölgesinde yer alan çay bahçeleri ve tarihi dokusuyla Ortahisar, turistlerin uğrak noktası haline geldi.