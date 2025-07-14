Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yeni kampanyasıyla otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. 830 bin TL peşinatla TOGG T10X modeline sahip olma imkânı, özellikle elektrikli araç pazarında fiyat/performans arayan vatandaşların dikkatini çekiyor. Kampanya, kısa sürede yoğun taleple karşılaştı.

Kampanya kapsamında otomobil almak isteyenler için çeşitli ödeme planları sunuluyor. TOGG’un T10X modeline özel oluşturulan kredi paketleri şu şekilde:

Faizsiz 12 Ay Vade – 300 Bin TL Kredi

Aylık taksit: 25.000 TL

Toplam ödeme: 300.000 TL

Faiz oranı: 0%

Faizsiz 6 Ay Vade – 500 Bin TL Kredi

Aylık taksit: 83.333 TL

Toplam ödeme: 500.000 TL

Faiz oranı: 0%

Faizli 48 Ay Vade – 1 Milyon TL Kredi

Aylık taksit: 48.968 TL

Faiz oranı: %3,25

Toplam ödeme: Yaklaşık 2.350.000 TL

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 830 bin TL peşinat ödemesi yeterli oluyor. Kalan tutar kredi yoluyla karşılanabiliyor.

TOGG kampanyası yalnızca bireysel kullanıcıları değil, şirket sahiplerini de hedefliyor. Kurumsal alımlarda, TOGG’a ait bakım, enerji (şarj) ve diğer masrafların şirket gideri olarak kaydedilebilmesi, özellikle vergi avantajı arayan işletmeler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Vergi muafiyetleri, yakıt tasarrufu ve bakım maliyetlerinin düşük olması, TOGG'u hem bireysel hem ticari kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

Elektrikli otomobil pazarında rekabet giderek artarken, TOGG’un bu kampanyayla yerli üretimin teşvik edilmesi ve iç pazarda daha fazla kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor. TOGG yetkilileri, kampanyaya gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtirken, taleplerin yetkili bayilere yapılacak başvurularla değerlendirileceğini ifade ediyor.

Kampanyaya Nasıl Başvurulur?

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, TOGG’un yetkili satış noktaları ile iletişime geçebilir.

Kredi başvuruları, kampanya kapsamındaki anlaşmalı finans kuruluşları üzerinden yapılabiliyor.

Kampanyadan faydalanabilmek için kredi değerliliği (puanı) gibi temel şartların karşılanması gerekiyor.

Yerli üretim TOGG T10X, sadece fiyat avantajıyla değil; teknolojik donanımı ve kullanıcı odaklı tasarımıyla da öne çıkıyor.

Elektrikli motor

Yüksek menzil kapasitesi

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Yerli yazılım ve dijital platform entegrasyonu

TOGG T10X, Türkiye'nin otomotivdeki dönüşümünün simgesi olarak yollarda yerini alıyor.