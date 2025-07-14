Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklığı büyük oranda sabit kalacak.

Bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Uyarı hangi Bölgeler İçin Geçerli

Son hava durumu tahminlerine göre;

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Göller Yöresi sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olması ön sürülüyor

Hangi İller Yağış Etkisi Altında

Tükiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Fırtına Etkisi

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.