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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni yabancı kuralıyla ilgili bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:

Resmi açıklamaya göre, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden takımların A Takım listelerinde yer alabilecek yabancı futbolcu sayısı, ilk üç sezonda 14'ten 12'ye, takip eden iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Bu değişiklikle birlikte, maç günü listesinde herhangi bir sınırlama olmayacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden takımların kadrolarından 12 oyuncu bulundurabileceği belirtildi.

TFF, bu yeni düzenlemenin Süper Lig kulüplerine daha fazla esneklik sağlayarak yerel ve uluslararası rekabeti artırmayı amaçladığını belirtti.

TFF’den konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı;