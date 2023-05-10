Bu kapsamda, Boğazlıyan'a yapılacak olan yatırımlar da teşvik edilerek destekleniyor.

Boğazlıyan'a yatırım yapacak olan üç firma, yatırım ve teşvik belgeleri listesinde yerini aldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Bu projelerle birlikte Boğazlıyan'a milyonlarca liralık yatırım gerçekleşecek ve yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak.

Yerli sermayeyle gerçekleştirilecek olan yatırımlar arasında, imalat ve giyim eşyası üretimi, trikotaj örme ürünleri imalatı ve tekstil dokumacılığı yer alıyor. Toplam kapasiteleri muhtelif konfeksiyon 63 milyon 600 bin, yuvarlak örme kumaş 4 milyon 620 bin ve tekstil dokumacılığı ise 7 milyon 490 bin metrekare/yıl olarak kaydedildi.

Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar ise hem istihdam sağlıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle birlikte Boğazlıyan'da yüzlerce kişinin istihdam edilmesi planlanırken, destek unsurları arasında faiz desteği, KDV istisnası, sigorta primi ve vergi indirimi gibi önemli teşvikler bulunuyor.

Boğazlıyan'ın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak olan bu yatırımlar, bölge halkı ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor.

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle birlikte Boğazlıyan'da hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor. Bölgede istihdam edilecek yüzlerce kişi, işsizlik oranının düşmesine ve aynı zamanda ekonomik büyümenin artmasına yardımcı olacak.

Ayrıca, yatırım yapacak olan firmalar için öngörülen destekler de önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Faiz desteği, KDV istisnası, sigorta primi ve işveren hissesi desteği gibi teşvikler, yatırımcıların maliyetlerini azaltarak daha fazla yatırım yapmalarını sağlayacak.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ilçede başlayan pozitif trendi daha güçlü bir şekilde devam ettirecek olan Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar devam ettiğini ifade etti.

Coşar, "En büyük hayalim" dediğim ve göreve başladığımız günden itibaren gündemimizden düşürmediğimiz Organize Sanayi Bölgesi OSB'nin kuruluşu, yapısı, projeleri ve çalışmalarının yanı sıra Boğazlıyan ve Türkiye genelinde yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeleri takip ederek ve bu değişime, gelişime ayak uydurabilen dev bir mekanizma olduğunu dile getirdi.

Coşar, Daha teknolojik, daha yenilikçi bir anlayış ile tamamlandığında Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye'nin göz bebeği arasına girecektir. Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi de bölgenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak. Sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek olan yatırımlarla birlikte, bölgedeki sanayi faaliyetleri artacak ve bu da bölge ekonomisinin büyümesine yardımcı olacak. Boğazlıyan'a yapılacak olan milyonlarca liralık yatırımın bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacağı açıkça görülüyor. Yatırım teşviklerinin de desteğiyle, bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir