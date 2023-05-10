Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, yeni gelişmeleri değerlendirip uygulanacak proje ve yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak, rehberlik etmek ve verimliliği artırmak amacıyla Çandır ve Sorgun İlçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlçe Müftüsü Cahid Erdoğan’dan bilgi alan Müftü Ali Gülden Çandır ziyaretinin ardından Sorgun’da incelemelerde bulundu.

Sorgun’da yapımı tamamlanıp açılış hazırlıkları yapılan Veysel Karani Camii’nde incelemelerde bulunan Müftü Gülden, gelinen son durum hakkında İlçe Müftüsü Mustafa Kayış ve Veysel Karani Camii Derneği yetkililerinden bilgi aldı.

Akabinde Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı Nazmiye Taşdemir 4-6 yaş Kur-an Kursu’na giderek incelemelerde bulunan Gülden, son olarak yapımı devam eden Kınalı Hasan Camii inşaatı alanına giderek incelemelerde bulundu. Alpaslan Demir