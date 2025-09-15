Tek Tuşla Güvenlik

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verildi. KADES’in, kadınların ve çocukların şiddet ya da taciz gibi tehlikeli durumlarda güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşmasını sağladığı belirtildi.

En Kısa Sürede Müdahale

Uygulama üzerinden yapılan yardım çağrılarında, sistem kullanıcıya en yakın ekibi yönlendiriyor. Görevliler olay yerine ulaştığında taraflar polis merkezi amirliğine ya da jandarma karakoluna sevk ediliyor ve gerekli işlemler başlatılıyor.

Asılsız İhbarlara Dikkat Çekildi

Valilik, KADES’in yalnızca acil durumlarda kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Asılsız ihbarların, gerçek mağdurların yardımına ulaşılmasını geciktirebileceği ifade edildi.

ŞÖNİM’e Yönlendiriliyor

Yetkililer, emniyet ve jandarma tarafından koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığını, ardından mağdurların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) yönlendirildiğini açıkladı.

KADES Nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Uygulama Nasıl İndirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Nasıl Kullanılır?

Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek, kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekiyor. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda uygulama ekranında bulunan KADES Kadın Destek Butonuna dokunulması gerekmektedir. İhbarın teyidini sağlamak için ekrana gönderilen evet veya hayır cevabını seçmelisiniz. Cevabınız evet ise telefonunuza ihbarın başarı ile alındığı, konumunuza ekip gönderileceği uyarı mesajı olarak iletilecektir.