Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, her fırsatta vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya önem verdiğini belirterek, “Hemşehrilerimizin sorunlarını ve beklentilerini yerinde görmek, çözüm üretmek adına bizler için büyük önem taşıyor. Onların yanında olmaya ve taleplerini dikkate almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla bir araya geldiği görüşmelerde, özellikle şehrin altyapı, ulaşım ve sosyal hizmet alanındaki ihtiyaçlarını dinleyen Arslan, belediyenin yürüttüğü projeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Arslan, şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflar, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Arslan da küçük esnafın şehir ekonomisine katkısının önemine değindi.

Başkan Arslan, ziyaretler sırasında yürütülen kentsel dönüşüm, altyapı ve sosyal projelerle ilgili de bilgiler vererek, projelerin tamamlanmasıyla kentin yaşam kalitesinin artacağını vurguladı.

Arslan, “Yozgat’ı daha yaşanabilir ve modern bir şehir hâline getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.