Genel Başkan Taşçı, 60 bin personeli ilgilendiren maaş ve promosyon ihalesinde yetkili sendika dışında ki diğer sendikalar görmezden gelindiğine tepki gösterdi.

Taşçı yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığının yapacağı ve 60 bin personeli ilgilendiren maaş ve promosyon ihalesinde, yetkili sendika dışında ki diğer sendikalar neden görmezden gelinmiştir. 60 bin personelin içinde sadece yetkili sendika üyelerimi bulunmaktadır. Yetkili sendikanın memur maaş zammı görüşmelerinde ki karnesi ortadayken, diğer sendikaların da promosyon ihalesine çağrılması ve masada bulunmaları üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda son derece önemlidir. Bu konuda ki talebimiz ve isteğimiz budur. Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda hakkaniyetli bir karar alıp bizleri de promosyon anlaşması görüşmelerine çağırması yerinde bir karar olacaktır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir