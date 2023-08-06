Başkan İbiş, “Her bir bağış, bir evin yenilenmesi veya yeni bir evin inşa edilmesiyle insanların yaşam kalitesini artırma fırsatı sağlıyor” dedi.

İbiş yaptığı açıklamada, “Sıcak Yuvam ile İhtiyaç sahiplerinin bakım-onarıma ihtiyaç duyan evlerinin tadilatlarını yapıyoruz. Ev sahibi olmayan, barınma ihtiyaçlarını karşılamada güçlük yaşayan proje kapsamındaki ihtiyaç sahipleri için yeni konutlar inşa etmeyi planlıyoruz. Unutmayın her katkı değerlidir. Bir ailenin hayatına dokunmak, onlara umut ve sevgi dolu bir yuva sunmak için yardım elinizi uzatmanın tam zamanı. Sıcak Yuvam Bağış Kampanyası'na destek olarak, bir ailenin hayatını dönüştürebilirsiniz. Siz de Sıcak Yuvam Bağış Kampanyası'na katılın. Bir evin yenilenmesinde veya yeniden inşa edilmesinde yer alarak, bir ailenin hayatında fark yaratın. DESTEK yazıp 2868'e SMS göndererek (20 lira) destek olabilirsiniz.Türk Kızılay olarak, destekleriniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. ​Ayrıca diğer insani yardım çalışmalarına bağışta bulunarak da Kızılay’a destek olabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir