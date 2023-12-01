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Ziyarette Dr. Ayyüce Türkeş Taş, Yerköy Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kıymetli kızı, İyi Parti Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Adana Milletvekilimiz Sayın Ayyüce Türkeş ilçemizi ve belediyemizi ziyaret etmişlerdir. Ziyaretleri için Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ayyüce Türkeş hanımefendiye teşekkür ediyorum" dedi.

Türkeş ise ziyaretinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Yerköy'ün güzel bir ilçe olduğunu gördüm. İlçenin gelişmesi için belediyenin yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Başkan Yılmaz'a çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş’ın belediye ziyareti sonrası Yerköy Belediyesine ait kafede İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Kürşat Ayan ve partililerle bir araya geldi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.