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Çarşamba günleri Şehir Hastanesi’nde 17.00-19.00 saatlerinde vatandaşa çeşitli polikliniklerde sağlık hizmeti sunuluyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastanede randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde haftada bir gün "mesai dışı poliklinik" hizmetinin devam ettiğini söyledi.

Başhekim Kozan, hastanede ilginin yoğun olduğu polikliniklerde haftada bir gün "mesai dışı poliklinik" hizmeti başlattıklarını ve bu uygulamanın sıra bulamayan vatandaşlara yönelik farklı günlerde de tekrarlandığını ifade etti.

Mesai dışı poliklinik hizmeti her hafta çarşamba günü devam ettiğini aktaran Kozan, "Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve 182'den randevu, hastaneye gelerek sıra alabilecekler. Hastanemizde çarşamba günleri mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ayrıca bazı branşlardaki hekimlerimiz hafta içi ve hafta sonu da poliklinik hizmetlerine devam ediyorlar. Tüm mesai dışı poliklinik hizmetlerimizi sosyal medyamızdan vatandaşlara duyuruyoruz. Amacımız, hastalarımızın özellikle hasta yoğunluğunun yaşandığı polikliniklere ulaşılabilirliği sağlamaktır" diye konuştu.

Başhekim Uz. Dr. Kozan, uygulamadan hasta memnuniyetinin de yüksek olduğunu belirterek özveriyle çalışan tüm doktorlara teşekkür etti.