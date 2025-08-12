Hâlihazırda buğdayda ton başına 19,4 ruble, mısırda ise ton başına 371,5 ruble ihracat vergisi alan Rusya, buğday, arpa ve mısır ihracatına uyguladığı gümrük vergilerini 13 Ağustos’tan itibaren sıfırlama kararı aldı.

Tahıl Amortisör Mekanizması Ve Vergi Hesaplama Yöntemi

Rusya son olarak 2 Haziran 2021 tarihinde devreye aldığı “tahıl amortisör mekanizması” ile buğday, mısır ve arpa ihracatında değişken vergi sistemine geçmişti.

Bu sistemde elde edilen gelirler, tarım üreticilerine sübvansiyon olarak geri dönüyordu.

Vergiler ise Moskova Borsası’na kaydedilen ihracat sözleşmelerinin fiyatları esas alınarak haftalık olarak belirleniyor ve referans fiyat ile gösterge fiyat arasındaki farkın yüzde 70’i üzerinden hesaplanıyordu.

Referans Fiyat Güncellemeleri

Haziran 2023’te referans fiyat buğday için 17.000 ruble/ton, arpa ve mısır için 15.875 ruble/ton seviyesine çıkarılmıştı.

28 Haziran 2024 tarihinde bu rakamlar sırasıyla 18.000 ruble ve 16.875 rubleye yükseltilmişti.

24 Temmuz 2025 itibarıyla ise arpa için baz fiyat 17.875 ruble/ton olarak güncellenmiş, buğday için değişiklik yapılmamıştı.